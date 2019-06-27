إحالة المتهمين بقتل شاب بسبب علاقة غير شرعية مع فتاة بالتبين للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان الكلية بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامى العام ، بإحالة عامل وأخر لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل شاب فى التبين بسبب علاقة غير شرعية مع ابنة أحدهم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من ربة منزل يفيد تغيب نجلها "م.م" 25 سنة، عامل، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتغيب كان على علاقة بفتاة ورفض أهلها الزواج منها.

وبتقنين الإجراءات والتحريات الأمنية، تبين أن المتغيب أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة، وتشاجر على إثرها مع أسرتها، وتبين أن والد الفتاة قام بمساعدة أحد أقاربه باستدراج الضحية وقتله من خلال ضربه بآلة حادة على مؤخرة رأسه ودفن جثته فى منطقة جبلية متاخمة لمدينة التبين.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم العثور على جثة الضحية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.