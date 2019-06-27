أوروبا على صفيح ساخن.. الحر فى ألمانيا "يذيب الأسفلت"

إيمان حنا

اتخذت المدن الأوروبية إجراءات استثنائية من أجل مواجهة موجة الحر "التاريخية" التي تضرب أجزاء واسعة من القارة هذا الأسبوع، بحسب سكاى نيوز.

وفي هذا الإطار، أوردت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن مدينة ألمانية قيدت السرعة القصوى للمركبات في طريق سريعة تمر بجوارها.

وأوضحت الصحيفة أن مدينة كوشن القريبة من الحدود البولندية، التي سجلت 39 درجة مئوية، الأربعاء، قررت أن تكون السرعة القصوى في السريع 120 كيلومترا في الساعة.

وجاءت خطوة المسؤولين في المدينة بعد أن لاحظوا تدهور حالة الطريق الإسفلتية إلى درجة الذوبان.