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أمين مجمع البحوث الإسلامية يبحث مع وفد من "بروناى" التبادل العلمى والمعرفى

الخميس، 27 يونيو 2019 01:47 م
أمين مجمع البحوث الإسلامية يبحث مع وفد من "بروناى" التبادل العلمى والمعرفى جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير محمد عياد، بمكتيه اليوم الخميس، وفدًا من سلطنة بروناى ضم أعارفين أبو بكر الملحق الثقافى لسفارة بروناى دار السلام بالقاهرة، ومبارك سيد المسئول الثقافى والتعليمى بالسفارة، نهال أحمد مترجمة السفارة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ودولة بروناى فى الكثير من المجالات ومنها ما يتعلق بالطلاب الوافدين من بروناى، فضلا عن التبادل العلمى، وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية، إلى غير ذلك  من مجالات التعاون المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالاستعانة بخبراء وعلماء الأزهر فى نشر وسطية وتسامح الدين الإسلامى.
 
وخلال اللقاء رحب الأمين العام بالوفد معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك، ومؤكدًا أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمي بقيادة شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر فى التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.
 
كما قدم الأمين العام صورة إجمالية عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلى، أم من خلال دوره العالمى الذى يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، والجهود التي يبذلها في إعداد الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء في بلادهم.
 
من جانبه أبدى الوفد إعجابه بالدور المهم الذى يقوم به الأزهر الشريف، ومؤكدا على أن العالم في حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامى وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.
 
كما أبدى الوفد استعداده للتعاون المشترك مع المجمع في نشر رسالة الأزهر وترجمة السلسة العلمية للمجمع إلى بعض اللغات حتى يتم الاستفادة منها وبما تحويه من معالجات مهمة لكثير من القضايا المعاصرة.
 

بروناى

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

علماء الازهر

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