ألمانيا: اعتقال بوسنى يشتبه فى ضلوعه فى هجمات باريس 2015

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أعلن ممثلو الادعاء في ولاية "ساكسونيا" شرق ألمانيا، اعتقال رجل بوسني يشتبه في ضلوعه في الهجمات التي شنها تنظيم (داعش) في العاصمة الفرنسية "باريس" عام 2015، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصًا على الأقل.

وقال ممثلو الادعاء - حسبما نقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الخميس -: "إن المشتبه به البالغ من العمر 39 عامًا قد تم اعتقاله الأسبوع الماضي بعد التحقيق مع ثلاثة بوسنيين يشتبه في خرقهم لقانون مراقبة أسلحة الحروب الألماني، والذي ينظم تصنيع وبيع ونقل الأسلحة المستخدمة في النزاعات".

وأضافوا: "أن هذا الرجل محتجز لحين تسليمه دون الخوض في تفاصيل بشأن موعد التسليم"، مشيرين إلى أن وحدات الشرطة الخاصة لم تعثر على أسلحة بحوزته عند اعتقاله.. وما زال المحققون الألمان يبحثون في أنشطة المواطنين البوسنيين الآخرين اللذين تربطهما صلات بالمعتقل.

وكانت السلطات في بلجيكا قد أصدرت مذكرة اعتقال أوروبية بحق هذا الرجل المعتقل للاشتباه في دعمه للمتشددين الذين نفذوا الهجمات في باريس عام 2015 وفي بلجيكا بعد ذلك بعام.