أسهم أوروبا تصعد وسط تفاؤل بشأن التجارة بين أمريكا والصين

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس مع تجدد حالة التفاؤل بشأن التجارة، بعدما ذكر تقرير أن الولايات المتحدة والصين توصلتا لهدنة مؤقتة في نزاعهما التجاري قبيل قمة مجموعة العشرين المرتقبة هذا الشهر.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن مصادر أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقا سيساهم في تجنب الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16 %، في حين سجل المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة أداء أفضل بارتفاعه 0.53 %.

وصعد مؤشر قطاع السيارات 0.9 %، وزاد مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3%، حيث أدى إرجاء فرض الرسوم الجمركية لارتياح بين الشركات الأكثر عرضة للضرر من تباطؤ التجارة العالمية.

وكان سهم إتش آند إم هو الرابح الأكبر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، حيث صعد 9% بعدما أعلنت الشركة السويدية المتخصصة في بيع الأزياء بالتجزئة أن مجموعاتها الصيفية حققت انطلاقة جيدة وأنها تبيع المزيد من الملابس بسعرها الكامل بدون خصومات.