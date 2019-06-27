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أسعار العملات اليوم الخميس 27-6-2019 والاستقرار يسود فى نهاية الأسبوع

الخميس، 27 يونيو 2019 02:07 م
أسعار العملات اليوم الخميس 27-6-2019 والاستقرار يسود فى نهاية الأسبوع عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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سيطر الاستقرار على تعاملات البنوك اليوم الخميس الموافق 27-6-2019  فى أسعار العملات أمام الجنيه المصرى، مسجلة ثباتا عند سعر إغلاق الأمس بتغيرات طفيفة للغاية فى بعض البنوك.
 
 
 
 
"اليوم السابع" ينشر أسعار العملات لتعاملات نهاية الأسبوع، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى، وقد جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأربعاء، والذى بلغ 16.65 جنيه للشراء، و 16.75جنيها للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.64جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
 
  

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.89 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 21.09 جنيه للشراء، و 21.28 جنيه للبيع.
 
  

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.43 جنيه للشراء، و 4.46 جنيه للبيع. 
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات المصرفية للبنك الأهلى المصرى اليوم الخميس، سجل، 54.81 جنيه للشراء، 55.24 جنيه للبيع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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