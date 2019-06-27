أسعار الذهب تتراجع جنيهان وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس، 27 – 6 -2019 تراجع جديد بقيمة جنيهين، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا لتسجل الأوقية 1403 دولارا.

وسجل الذهب فى مصر 648 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21، وهو العيار الرئيسي فى سوق الصاغة بمصر، متراجعا جنيهين عن الأسعار التى سجلها الذهب خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 555 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 648 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 يسجل 740 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5184 جنيها .

أوقية الذهب 1403 دولارا.

وهبطت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عالميا مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان، بحسب وكالة رويترز.

إيهاب واصف الخبير بأسواق الذهب فى مصر، وعضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، أرجع انخفاض الذهى إلى قيام حائزى المعدن النفيس بالبيع لجنى الأرباح، والاستفادة من فروق السعر، التى شهدها المعدن النفيس، نتيجة صعود الأسعار لمستويات كبيرة خلال الأيام الخمسة الماضية.