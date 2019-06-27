سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 03:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

أسرار مراسلات شارل أزنافور الغرامية بـ 40 ألف يورو فى مزاد بفرنسا

الخميس، 27 يونيو 2019 01:50 م
أسرار مراسلات شارل أزنافور الغرامية بـ 40 ألف يورو فى مزاد بفرنسا شارل أزنافور
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طرحت دار مزادات فرنسية مراسلات غرامية تبادلها شارل أزنافور مع شابة كان مغرما بها فى مزاد علنى، وتشمل رسائل وبطاقات بريدية وبرقيات يقدّر سعرها بين 30 و40 ألف يورو.

وتضم مجموعة المراسلات التى تطرحها دار كورنيت دو سانت سير فى المزاد، حسبما نقلت"عين" الإماراتية، إرساليات من البندقية وأثينا وريو دى جانيرو وموسكو ومونتريال وروما ونيويورك وإسطنبول بين 1958 و1964، وعددها 42 رسالة و9 بطاقات بريدية، فضلا عن عدد من البرقيات تشكّل 118 صفحة مكتوبة باليد.

قال الخبير أوليفييه ديفير: "إنها مجموعة من الرسائل الغرامية الرائعة خطّها المغنى الذى كان فى بداية مسار الشهرة إلى شابة ساحرة الجمال تدعى كلود مايسيا، ويروى لها شارل أزنافور يومياته وجولاته وتفاصيل بسيطة ويخبرها عن مدى إرهاقه".

وهذه المراسلات متاحة للعامة حتى الخميس فى جادة أوش فى باريس، وتقيم دار كورنيت دو سانت سير هذا المزاد بطلب من صاحبة هذه الرسائل كلود مايسيا، التى تعرّفت على أزنافور فى الـ20 من عمرها خلال كواليس قاعة ألامبرا فى باريس 1958.

 


شارل ازنافور

مراسلات شارل ازنافور

غراميات شارل ازنافور

فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة