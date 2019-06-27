"أزهرية "توضح لأئمة بريطانيا الرد على الشبهات المتعلقة بالمرأة فى الإسلام

ضمن فعاليات الدورة التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لأئمة وعلماء بريطانيا.

تناولت الدكتورة إلهام، أهم الشبهات التى أثارها المغرضون حول الإسلام وفي مقدمة هذه الشبهات "شهادة المرأة في الإسلام" حيث أوضحت أن شهادة المرأة في أمور معينة أقوى من شهادة الرجل ، وهذا دليل على أن الإسلام لم ينقص المرأة حقها في الإدلاء بالشهادة في كل نواحى الحياة ، خاصة فيما يتعلق بشئون المرأة من رضاع وغيره.

وقالت أستاذ العقيدة ، إن هؤلاء الذين يثيرون هذه الشبهات لم يفهموا النص فهماً شاملاً بل اجتزأوا منه مايخدم عقليتهم وتوجههم ، فشهادة الرجل إذا لأخطأ ترد شهادته ولا تقبل أما المرأة إذا أخطأت أو نسيت فتذكرها امرأة آخرى وهذا بنص القرآن الكريم ، فهل يعد هذا الفهم العقلى نقول بأن هناك شبهات حول شهادة المرأة ، كما تعرضت المحاضرة لشبهة تعدد الزوجات في الإسلام وأوضحت أن التعدد له أسباب وشروط حتى لا يؤخذ التعدد مطية لكل من لايفهم لماذا أباح الإسلام التعدد ، فتأتى الإباحة هنا حلاَ لمشكلة ودفعاً لضرر ، فضلا عن زواج المسلم من غير المسلمة فأوضحت إن الإسلام أباح ذلك للرجل لأن المسلم يحترم دين المرأة التى هى من أهل الكتاب ، والشرط الأساسي في الإسلام فيما يتعلق بزواج المسلم من غير المسلمة أن يكون محترماً لنبيها ومقدساً لشعائرها الدينية ، أم زواج المرأة المسلمة من غير أهل الكتاب سيكون فيه هدم لحقوقها التعبدية .

ألقت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ،أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية محاضرة حول "الشبهات المتعلقة بالمرأة في الإسلام " ،اليوم ،