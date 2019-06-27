أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 27-6-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 27-6-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.106 مليار جنيه.

جلوبال تليكوم

أعلنت إدارة البورصة، عن فتح الباب لعرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة فيون هولدنجز بى فى، على نحو 1.997 مليار سهم من شركة جلوبال تيلكوم القابضة، بداية من جلسة 2 يوليو المقبل وحتى يوم 6 أغسطس المقبل، بسعر 5.08 جنيه مصرى للسهم.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما طالبت شركات السمسرة، مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 6 أغسطس، على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، وطالبت جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

أعلنت شركة جلوبال تليكوم، عن إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية، لتسوية كافة الديون الضريبية المستحقة عليها وشركاتها المصرية التابعة بواقع 136 مليون دولار.

وأضافت جلوبال، فى بيان للبورصة المصرية أمس الأربعاء، أن هيئة الرقابة المالية وافقت على عرض الشراء الإحبارى المقدم من قبل شركة فيون هولدينجز لشراء حتى 1.997 مليار سهم من الأسهم المصدرة للشركة بسعر معدل 5.08 جنيه للسهم، مع الاستحواذ على أصول الشركة العاملة بناء على التقييم المبنى على سعر عرض الشراء.

منصور عامر

كلفت مجموعة عامر القابضة، المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر، مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية، لتنفيذ حكم التحكيم بتعويضها وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بمبلغ 38.9 مليون دولار عن مشروع بورتو طرطوس فى سوريا، كما كلفت مكتب ارتست اند يونج مصر-مراقب حسابات المجموعة لييان الحقوق الاقتصادية.

وكانت شركة عامر جروب، قد أعلنت فى فبراير الماضى، عن صدور حكم بتعويضها وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بمبلغ 38.9 مليون دولار عن مشروع بورتو طرطوس فى سوريا.

وقالت عامر جروب، فى بيان سابق للبورصة المصرية، إنه صدر حكم فى القضية التحكيمية رقم 986/2014 والمقامة من كل من شركة انترادوس للتطوير السياحى ومجموعة شركات وحود بالمملكة المتحدة وشركة جونادا انترناشيونال ليمتد وكذلك المقامة من شركة عامر القابضة وشركة عامر سوريا إحدى شركات التابعة لشركة بورتو القابضة ضد نفس الشركات.

وأضافت أن الحكم انتهى إلى أحقية شركة عامر القابضة وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة فى مبلغ 38.916 مليون دولار بخلاف 5% فوائد قانونية من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائى مع اعتبار أن كل طرف متضامن فيما حكم له به.

أجازة البورصة

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 أجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وأن يكون يوم الإثنين الموافق 1 يوليو أجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019 .