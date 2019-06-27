أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع مخزون زيت الطعام لـ4.5 أشهر.. و72 ألف طن تصل أول يوليو

إعداد – وائل ربيعى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الصحة: توجد علاقة بين سرطان المعدة وبعض الأغذية المدخنة واللحوم المملحة

الصحة تبدأ حملة إعلانية للتعريف بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى

مصادر بالتعليم: نسبة النجاح العينة العشوائية لتاريخ الثانوية العامة 77%

مصادر بالتعليم: امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى ورقية

"كيمياء" سهلة و"جغرافيا" بلا عقبات فى الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط الطلبة المسئولين عن تسريب أسئلة الامتحانين إلكترونيًا وتحيلهم للتحقيق.. و"الجغرافيا" مطابقة للنماذج الاسترشادية ومواصفات الامتحان

لتنفيذ مشروعات الرئيس للنهوض بالثروة الحيوانية.. الحكومة تراجع قرارات استيراد اللحوم من الخارج لأول مرة.. نائب وزير الزراعة: تراجع 80.578 طن تعادل 402,890 رأس ماشية وثبات الأسعار بسب تغير خريطة الإنتاج

9 توصيات لمزارعى الطماطم خلال شهر يوليو المقبل.. تعرف عليها

"الرى" تعلن الانتهاء من الأراضى المقرر توزيعها على المتضررين من أهالى النوبة

12 شرطًا للحصول على ترخيص مرسى نهرى.. اعرف التفاصيل

ارتفاع مخزون زيت الطعام لـ4.5 أشهر.. ومركب محملة بـ72 ألف طن تصل أول يوليو

لطلاب الثانوية.. مدينة زويل تعلن خريطة الطلاب المقرر قبولهم العام الحالى

"الأعلى للمستشفيات الجامعية": الانتهاء من 7 آلاف جراحة بقوائم الانتظار