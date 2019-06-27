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أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع مخزون زيت الطعام لـ4.5 أشهر.. و72 ألف طن تصل أول يوليو

الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع مخزون زيت الطعام لـ4.5 أشهر.. و72 ألف طن تصل أول يوليو زيت طعام - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

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"الأعلى للمستشفيات الجامعية": الانتهاء من 7 آلاف جراحة بقوائم الانتظار                                                                      

 


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