9 توصيات لمزارعى الطماطم خلال شهر يوليو المقبل.. تعرف عليها

قال الدكتور محمد فيهم، خبير المناخ الزراعى، إن هناك عدة توصيات لمزراعى الطماطم لابد من إتباعها خلال شهر يوليو بداية من زراعة الإنتاج وحتى حصاد المحصول.

وأوضح فهيم فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تطبيق الممارسات الجيدة فى زراعة الطماطم تعمل على حصار الذبابة البيضاء والتوتا ابسلوتا مبكراً وتزيد الإنتاج، نرصدها كالتالى:..

الوصية الأولى: ميعاد الزراعة بدون مشاكل

اختيار ميعاد زراعة بحيث لا يتلافى ظروف الطقس السيىء مع مرحلة حساسة من عمر النبات، يعني من المهم ألا تتعرض النباتات للموجات الحارة خلال مرحلتين مهمين وهما مرحلة ما بعد الشتل ومرحلة التزهير والعقد، ومتابعة ما يصدر بخصوص المناخ بحيث لا يتم الزراعة قبل وجود موجة حارة أو شديدة الحرارة، ويجب هنا رش الشتلات بعد الزراعة مباشرة بمركب البوتاسيوم فوسفيت (لتر للفدان) بالتبادل مع سليكات البوتاسيوم 6 سم للتر.

الوصية الثانية: توفير العناصر الغذائية مبكراً

أثناء الخدمة الأرض قبل الزراعة لابد من عمل المخلوط ((6 شيكارة سوبر فوسفات الكالسيوم (300 ك) + 2 شيكارة سلفات نشادر (100 ك) + 1 شيكارة سلفات البوتاسيوم (50 ك) + 1 شيكارة سلفات ماغنسيوم (25 ك) + 100 كيلوا كبريت زراعي + 15 متر سماد عضوي أو 8 متر سماد كتكوت )) ويوضع في أطراف المصطبة ويردم عليها.

الوصية الثالثة: الاستعداد المبكر والصحيح للآفات والحشرات

التبكير بالمكافحة وخاصة ضد الذبابة البيضاء والجاسيد والتوتا ابسلوتا أمر مهم، وذلك لعدم تداخل الأجيال وتراكم تعداد الحشرة "بيض وحوريات"، وزيادة عدد الأجيال، والقضاء على الأطوار الأولي "الأكثر ضعفا" بما يحد كثيرا من كثافة الحشرات وينخفض تعدادها تدريجيا، ومكافحة أهم الآفات والأمراض المتوقع ظهورها خلال العروة دى وهم دودة ورق القطن و ديدان الثمار.

الوصية الرابعة: حصار الذبابة البيضاء والتوتا آبسلوتا مبكراً

اختيار برنامج الرش المناسب إذ يؤثر المبيد على حيوية البيض وطور الحورية ويؤثر على خصوبة الإناث، كما أن المبيد يؤثر على النمطين الحيويين للذبابة البيضاء اقتراح الرشات بأحد المخاليط:

ابللود (25% SC ) + اكتارا (25% WG)

موفينتو (10% SC) + افسكت اس (50% SP) (تركيز مخفض و لمرة واحدة )

اوبيرون (24% SC) + لامبادا سوبر (10% WP)

زيت صيفى يفضل بارافيني (حرارة اقل من ٣٠ درجة)

في حاله تعدى الإصابة الحد الحرج يمكن الخلط بين مركبين إحداهما يعمل على الجهاز العصبي أو مانع للانسلاخ والآخر يعمل على الحشرة الكاملة، مثل (كاب اكسترا 40جم + 250 سم دولف أو اكوروش/٢٠٠لترماء) أو ابللود ٣٠٠سم + 250 سم دولف أو اكوروش بمحلول رش ٢٠٠ لتر والرش في ال صباح باكر أو في آخر النهار.

رفع معدل الرش إلى ٣٠٠ لتر للفدان على الأقل و مع التركيز على السطح السفلى للأوراق.

الرش بالسيلسيلك آسيد ٢٠٠جرام + 250 جم أحماض آمينيه، السيلسيلك سوف يرفع من كفاءة جهاز المناعة للنبات كما أن زنك سيزيد من كثافة الآنسجة وسمك الأوراق، الحقن فى ماء الرى بفسفور عالى.

الوصية الخامسة: إبعاد تبقعات الأوراق والبياض الدقيقى

مرحلة النمو الخضري ما قبل التزهير: استحدام المبيدات النحاسية مثل كوسيد (100 جم / 100 لتر ماء) بالتبادل مع مبيد كرانشي بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء ... كل 10 ايام.

مرحلة التزهير والعقد استخدام المبيدات الفطرية التى تحتوي على المواد الفعالة: ازوكسي ستروبين - داكونيل - برافو بمعدل 500 سم للفدان كل من 7-14 يوم حسب توفر الظروف المناسبة او وجود الاصابة .

استخدام بيكربونات البوتاسيوم التى ثبت كفاءتها فى المكافحة بمعدل 200 جم / 100 لتر ماء كل 15 يوم بالتبادل مع احد المبيدات السابقة

الوصية السادسة: الحصول على تزهير ونسبة اخصاب جيدة

الرش الورقى، ويكون عند عمر 40 يوم رش بورون موليبدنم

رش كالسيوم بورون من بداية العقد إلى قبل نهاية الجمع بأسبوع كل 10 أيام

الوصية السابعة: منع تساقط التزهير لا سبب

لو تصادف أن التزهير في وجود موجات حارة أو شديدة الحرارة ولمنع زيادة تساقط الأزهار لأى سبب آخر يتبع البرنامج التالى:

يتبع خطوات_هامة "الترتيب":

اولاً: التوقف عن التسميد الأزوتى تماماً خلال أيام الموجة الحارة ويمكن استخدامه فى أضيق الحدود لو النمو مش قوى ويستخدم فقط فى صورة نترات كالسيوم أو سلفات نشادر ولا يزيد عن 3 -4 كيلو لاى منهما .

ثانياً: تقليل معدلات الرى عن المعتاد (شبة تصويم) على أن يكون الرى آخر النهار دائماً

ثالثا: إضافة 4 -5 لتر حامض فسفوريك مع الرى لمدة ريتين متتاليتين

رابعاً: سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 2.5 كيلو لاى منهما.

الوصية الثامنة: الحد من الموجات الحارة أثناء المراحل الحرجة

لو تصادف أن العقد وبداية التحجيم فى وجود موجات حارة أو شديدة الحرارة، فلا بد من تكثيف الرش بالماغنسيوم والأحماض الأمينية التى تحتوى على أمينوبرولين أو هيدروكسيبرولين "1 كيلوجرام للفدان".

ثم الرش بالمخلوط التالى ( 400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان) ... يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لتر حقناً مع مياه الري (منفرد).

الوصية التاسعة: "الحصول على تحجيم وتلوين مناسب بطريقة ’"آمنة"

وأكد الخبر أنه لابد من استخدام واحد أو أكثر من المعاملات التالية:

أولاً : استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 2.5 كجم رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 35 الى 50 سم للفدان على 3٠٠ لتر ماء للفدان

ثانياً: استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 35 الى 50 سم للفدان على 3٠٠ لتر ماء للفدان

ثالثاً: الرش بمركبات البورون وأفضل ميعاد لاستخدام البورون رشاً علي الأوراق يكون قبل الجمع بــ 5 - 10 يوم (تركيز2- 4 % مع كالسيوم) ، ويمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه .