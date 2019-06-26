650 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء

يؤدى، اليوم الأربعاء، قرابة 650 ألف طالب وطالبة، امتحانات بالثانوية العامة امتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء، فى الأسبوع قبل الأخير من نهاية الاختبارات.

وأكد طلاب بالثانوية العامة، أن الجغرافيا والكيمياء مرحلة مهمة للغاية ونسعى لتعويض بعض الإخفاقات التى حدثت بامتحان الفيزياء والتاريخ، بعد صعوبة امتحان المادتين، مؤكدين أن أجزاءً كثيرة ضاعت فى الامتحانين وسنعتبر الكيمياء والجغرافيا محطة بديلة فى تحقيق التفوق فى الحصول على درجة المادة كاملة دون نقص.

وتنطلق الامتحانات فى التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة امتحاناتهم موزعين فى لجان السير على مستوى الجمهورية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالبًا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبًا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبًا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبًا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبًا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبًا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبًا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.