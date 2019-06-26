6.8 مليون طن إجمالى إنتاج البترول والغاز الطبيعى خلال إبريل الماضى

كتبت – مروة الغول

كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى، بلغ 6.8 مليون طن خلال شهر إبريل الماضي فى 2019 ،مقارنة بإجمالي الإنتاج من البترول ،والغاز الطبيعى الذي بلغ 6.1 مليون طن، خلال نفس الشهر من العام 2018.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، أن إجمالي الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي بلغ 6.1 مليون طن خلال شهر إبريل الماضى، كما بلغ حجم الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي، خلال نفس الشهر من العام الماضى 6 ملايين طن.

وبلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، 79,1 مليون طن عام 2017/2018، مقابل 79,3 مليون طن عام 2016/2017، بنسبة انخفاض قدرها 0,26% تقريبا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف البترولى، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية، كما وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، مشدداً على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة إنتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول، وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام، ومتكثفات خلال العام المالى 2019-2020.