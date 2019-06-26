6 توصيات لتطوير نمط "السياحة الميسرة" فى الدول العربية.. تعرف عليها

كتبت آمال رسلان

بعد سلسلة من الجلسات استضافتها مصر شارك فيها عدد من المتخصصين والقطاع السياحى، بشقيه الحكومى والخاص بالدول العربية، خرج منتدى السياحة الميسرة بالمنطقة العربية بعدد من التوصيات لتنمية هذا النمط السياحى الذى يعنى بذوى الإحتياجات الخاصة، وكبار السن والحوامل والأطفال.

تلك التوصيات من المنتظر أن يتم تضمينها فى استراتيجية السياحة العربية، وكذلك ستكون جزءا هاما من الإستراتيجيات الوطنية للسياحة فى الدول العربية، لجذب تلك الشريحة من السائحين التى بالولاء وتكرارية الزيارة للمقصد السياحى حال توافر البيئة المناسبة التي تُلبى كافة احتياجاتهم.

وأوصى المنتدى بـ6 توصيات: