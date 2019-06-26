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6 توصيات لتطوير نمط "السياحة الميسرة" فى الدول العربية.. تعرف عليها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:00 ص
6 توصيات لتطوير نمط "السياحة الميسرة" فى الدول العربية.. تعرف عليها السياحة الميسرة
كتبت آمال رسلان

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 بعد سلسلة من الجلسات استضافتها مصر شارك فيها عدد من المتخصصين والقطاع السياحى، بشقيه الحكومى والخاص بالدول العربية، خرج منتدى السياحة الميسرة بالمنطقة العربية بعدد من التوصيات لتنمية هذا النمط السياحى الذى يعنى بذوى الإحتياجات الخاصة، وكبار السن والحوامل والأطفال.

تلك التوصيات من المنتظر أن يتم تضمينها فى استراتيجية السياحة العربية، وكذلك ستكون جزءا هاما من الإستراتيجيات الوطنية للسياحة فى الدول العربية، لجذب تلك الشريحة من السائحين التى بالولاء وتكرارية الزيارة للمقصد السياحى حال توافر البيئة المناسبة التي تُلبى كافة احتياجاتهم.

وأوصى المنتدى بـ6 توصيات:

 

  1. دعوة المنظمة العربية للسياحة لإنشاء مجلس مختص للسياحة الميسرة في الوطن العربي، يشارك فيه عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.
  2. العمل علي رفع كفاءة العنصر البشري من خلال تنظيم دورات تدريبية.
  3. اقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات لرفع الوعي بمفهوم السياحة الميسرة.
  4. دعوة وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لإبرازمفهوم السياحة الميسرة؛ حيث أن الاعلام يعد شريك أساسي لدعم وتنمية السياحة.
  5. الاستفادة من برامج مجموعة البنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ الكثير من البرامج لتحقيق هذه الأهداف.
  6.  الاستفادة من الدراسات والبرامج المتوفرة لدى المنظمات العالمية والإقليمية والعربية والجامعات فى الوطن العربى.

السياحة الميسرة

ذوى الاحتياجات الخاصة

السياحة العربية

منظمة السياحة العربية

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