5 محطات بمحاكمة محافظ المنوفية السابق بعد سجنه بتهمة الكسب غير المشروع

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، كلمة النهاية فى محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ بعد حكم حبسه 10 سنوات، ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات الهامة.

المحطة الأولى .. إحالة المتهم

بعد انتهاء التحقيقات فى نهاية عام 2018، أحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع فى مبلغ قدرة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ.

المحطة الثانية .. أولى الجلسات

حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، لنظر محاكمة المتهم.

المحطة الثالثة .. تنحى الدائرة

فى 4 فبراير محكمة جنايات الجيزة تتنحى عن نظر محاكمة المتهم فى لوجود مانع قانونى، وتحيل القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية.

المحطة الرابعة .. مرافعة النيابة والدفاع

فى الجلسة المنعقدة فى 27 مايو 2019 استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع والنيابة العامة قبل ان تحجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 25 يونيو 2019.

المحطة الخامسة .. النطق بالحكم

فى 25 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى، بالسجن 10 سنوات على هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع من خلال استغلال النفوذ، كما قضت المحكمة بتغريم المتهم 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساوى لمبلغ الغرامة.