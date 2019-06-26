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12 شرطًا للحصول على ترخيص مرسى نهرى.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:00 ص
12 شرطًا للحصول على ترخيص مرسى نهرى.. اعرف التفاصيل نهر النيل - صورة أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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حدد قطاع حماية وتطوير نهر النيل 12 شرطًا للحصول على ترخيص إنشاء مرسى نهرى أو الحصول على ترخيص مركب للنزهة فى نهر النيل.
 
 

وفى التقرير التالى نوضح التفاصيل: 

 
1- طلب مستوفى الدمغة باسم مدير عام حماية النيل المختصة.
 
2- رسم نظر قيمته 10 جنيهات لصالح خزينة الإدارة العامة لحماية النيل المختصة أو حوالة بريدية باسم مدير عام إدارة حماية النيل المختصة.
 
3- تحديد اسم المالك أو طالب الترخيص وعنوانه ورقم بطاقته.
 
4- مستندات الملكية أو قرار الترخيص أو حق الانتفاع والاستغلال من جهة الترخيص.
 
5- موافقة "المحافظة، إدارة الملاحة الداخلية، وزارة الداخلية".
 
6- خريطة مساحية مقياس رسم 25:1 معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة طوابع نقابة المهندسين مبينا عليها الموقع الكيلومترى.
 
7- بيان عن نوعية وأعداد مراكب النزهة المطلوبة.
 
8- شهادة الصلاحية والترخيص للمراكب الشراعية من إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة أو النقل النهرى للوحدات ذاتية الدفع.
 
9- الرسومات الهندسية والإنشائية للمرسى المطلوب مبيناً عليه كافة المناسيب والأبعاد معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة للدمغة الهندسية.
 
10- إقرار بدفع الرسوم المستحقة لوزارة الرى والتى يتم تسديدها فى حالة الموافقة على الترخيص وقبل إصدار الترخيص وذلك طبقاً لاخر قرار وزارى صادر فى هذا الشأن.
 
11- إقرار بالالتزام بقانون 12 لسنة 48 وقانون 48 لسنة 82 وقانون رقم 4 لسنة 94.
 
12- 3 ملفات مستوفاة المستندات المطلوبة على أن تكون إحداها أصلية وكافة المستندات حديثة.
 

وزارة الرى

حماية النيل

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نهر النيل

اخبار

النقل النهرى

المراكب الشراعية

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