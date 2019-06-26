"يونيدو" تشيد بالتجربة المصرية فى تعزيز سلامة الغذاء

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أشادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية في مجال تعزيز سلامة الغذاء ودعم النظم الغذائية المستدامة وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الزراعة مع ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضحت يونيدو - في بيان لها من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأربعاء- أن هذه الخبرة سيتم عرضها تفصيلا في منظمة التجارة العالمية بجنيف في الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل في لقاء تحت عنوان "المعونة من أجل التجارة دعم التنويع الاقتصادي والتمكين".

وأشار البيان إلى الدور المهم للتعاون التقني في جميع جوانب التجارة والتنمية المستدامة، إلى جانب العمل على زيادة مشاركة المرأة وتطوير الأعمال التجارية والزراعية وتعزيز سلامة الأغذية.

ونوهت يونيدو إلى أنه في غرب أفريقيا ساعدت المنظمة في تعزيز وصول المنتجات السمكية من كوت ديفوار وغينيا وموريتانيا والسنغال إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية مع زيادة فرص حصول النساء على التدريب ودعم التعاونيات النسائية في البلدان الأربعة، لافتة إلى أن أكثر من 63% من المشاركين الذين استفادوا من التدريبات التي تقدمها يونيدو من النساء.

وأضاف البيان أنه في إندونيسيا هناك مساعدات للمنظمة في تحسين الامتثال للجودة والمعايير، ومن خلال التدريبات على تجهيز وتغليف وتسويق المنتجات الغذائية.