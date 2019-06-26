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وكيل اوقاف جنوب سيناء: افتتاح 5 مدارس علمية جديدة لتصحيح المفاهيم الخاطئة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:08 م
وكيل اوقاف جنوب سيناء: افتتاح 5 مدارس علمية جديدة لتصحيح المفاهيم الخاطئة الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الاوقاف بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أعلن الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الاوقاف بجنوب سيناء ،عن افتتاح 5 مدارس علمية جديدة بالمحافظة بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة ،وغرس القيم الأخلاقية فى نفوس الشباب والأطفال.

وقال الراوى أنه تم افتتاح 3 مدارس بمدينة الطور ،أحداهما بمسجد الزهراء ومسجد بدر ومسجد المنشية ،ومدرسة بمسجد الصديق بشرم الشيخ ،وأخرى بمسجد الرحمة بنويبع.

 

وأوضح أنه سيتم  شرح وتوضيح كتب الشمائل المحمدية وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ،والمنتخب فى التفسير والحكم العطائية " بهذه المدارس لتحصين النشء والشباب بالعلم النافع على أيدى مشايخ ذات باع فى التفسير.

 

وأكد أن مديرية أوقاف جنوب سيناء تشارك فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية لهذا العام بنحو 24 مدرسة علمية وقرآنية ،موزعة على جميع مدن المحافظة ،إضافة إلى مركزين لإعداد محفظى القرآن الكريم  بالإضافة إلى القوافل الدينية التى تجوب المحافظة من قرى ومدن وتجمعات بدوية ووديان.

 

 
 
 

مدارس علمية

انشطة الصيفية

وكيل وزارة الاوقاف بجنوب سيناء

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