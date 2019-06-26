سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة 3 أشخاص على شواطئ فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:11 م
وفاة 3 أشخاص على شواطئ فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة مصرع 3 بسبب الحر فى فرنسا
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودت موجة الحر التى تجتاح أوروبا وتم تشبيها ب "الجحيم"، بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل فى فرنسا، والتى من المقرر أن تتجاوز 40 درجة مئوية فى أجزاء عديدة من القارة العجوز؟.

وتوفى ثلاثة سباحين على الشواطئ فى فرنسا بسبب "صدمة حرارية" ، أدت إلى السكتة القلبية بمجرد ملامستهم للماء بسبب اختلاف درجات الحرارة.

وقالت صحيفة تليجراف البريطانية، توفى رجل يبلغ من العمر 70 عامًا بعد أن قفز فى مياه باردة على شاطئ مارسيليا بجنوب فرنسا، وذلك بعد أن فشلت خدمة الطوارئ فى إنقاذه عندما فقد وعيه، كما توفى شخصان آخران فى ظروف مماثلة من "صدمة حرارية، هما امرأة ، 62 عاماً ، على شاطئ فرونتينان بالقرب من مونبلييه بعد "الشعور بالضيق فى التنفس من الصدمة"، كما توفى الرجل الثالث الذى يبلغ من العمر 75 عامًا فى شاطئ آخر قريب يدعى كارنون.

 

وحذر رجال الإطفاء الفرنسيون الناس من دخول الماء تدريجياً لتعويد الجسم على التغيرات فى درجات الحرارة أو المخاطرة بالهيدروجين التى تتسع فيها الأوعية الدموية فجأة ، مما يزيد من خطر السكتة القلبية.


فرنسا

الحرارة فى فرنسا

وفة فرنسيين

الحرارةفى اوروبا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة