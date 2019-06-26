وفاة 3 أشخاص على شواطئ فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كتب: أحمد علوى

أودت موجة الحر التى تجتاح أوروبا وتم تشبيها ب "الجحيم"، بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل فى فرنسا، والتى من المقرر أن تتجاوز 40 درجة مئوية فى أجزاء عديدة من القارة العجوز؟.

وتوفى ثلاثة سباحين على الشواطئ فى فرنسا بسبب "صدمة حرارية" ، أدت إلى السكتة القلبية بمجرد ملامستهم للماء بسبب اختلاف درجات الحرارة.

وقالت صحيفة تليجراف البريطانية، توفى رجل يبلغ من العمر 70 عامًا بعد أن قفز فى مياه باردة على شاطئ مارسيليا بجنوب فرنسا، وذلك بعد أن فشلت خدمة الطوارئ فى إنقاذه عندما فقد وعيه، كما توفى شخصان آخران فى ظروف مماثلة من "صدمة حرارية، هما امرأة ، 62 عاماً ، على شاطئ فرونتينان بالقرب من مونبلييه بعد "الشعور بالضيق فى التنفس من الصدمة"، كما توفى الرجل الثالث الذى يبلغ من العمر 75 عامًا فى شاطئ آخر قريب يدعى كارنون.

وحذر رجال الإطفاء الفرنسيون الناس من دخول الماء تدريجياً لتعويد الجسم على التغيرات فى درجات الحرارة أو المخاطرة بالهيدروجين التى تتسع فيها الأوعية الدموية فجأة ، مما يزيد من خطر السكتة القلبية.