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وزير خارجية الإمارات: لا نريد المزيد من التوتر فى منطقة الخليج

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:25 م
وزير خارجية الإمارات: لا نريد المزيد من التوتر فى منطقة الخليج عبد الله بن زايد آل نهيان
(رويترز)

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قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة لأدلة "واضحة ودقيقة وعلمية ويقتنع بها المجتمع الدولي" بشأن هجمات على ناقلات نفط في الخليج مؤخرا.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو نقلته قناة العربية قال الوزير الإماراتي "نحن في منطقة مضطربة ومهمة للعالم، ولا نريد مزيدا من الاضطرابات ولا نريد مزيدا من القلق، نريد مزيدا من الاستقرار".

وقدمت الإمارات نتائج تحقيق بشأن تفجيرات استهدفت أربع سفن قبالة سواحلها الشهر الماضي، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، إلى الأمم المتحدة. وتظهر النتائج أن دولة ما تقف وراء العملية لكنها لا تذكر أي دولة بالاسم. وحمّلت الولايات المتحدة والسعودية إيران المسؤولية عن الهجمات، وهو ما تنفيه طهران.

 


الامارات

الخليج

ناقلات نفط

الامن البحرى

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