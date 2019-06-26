وزير العدل يفتتح أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة فى العباسية

كتب ــ عبد الله محمود

يفتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير محكمة العباسية، التى تأتى فى إطار تيسير عملية التقاضى، وسرعة الفصل في القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

كانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، برئاسة المستشار ممدوح وحيد صادق، شهدت تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتم تقسيم البهو الرئيسي للمحكمة لـ 3 غرف كبري ليشمل جميع أقسام المحكمة.

وطلب "صادق" من القضاة خلال الجمعية العمومية للمحكمة، التعامل بسهولة ويسر مع المحامين والمتقاضين، وسرعة الفصل فى القضايا المنظورة أمامهم لتحقيق العدالة الناجزة.

واستعرض رئيس المحكمة ما أنجزته المحكمة خلال العام القضائى المنقضى، إذ بلغت دعاوى المدنى الكلى 66 ألفًا و382 قضية، والمدنى الجزئى 14 ألفًا و119 قضية، وصحة التوقيع 53 ألفًا و551 قضية، وقضايا الأسرة 33 ألفًا و619 قضية.