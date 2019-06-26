وزير الخارجية الأمريكى يلتقى رئيس الوزراء الهندى فى نيودلهى

نيودلهى (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، وذلك خلال زيارته الحالية لنيودلهى المقرر أن تستمر ثلاثة أيام وتأتى فى إطار جولته الخارجية التى يقوم بها حاليا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه من المقرر أن يناقش المسئولان العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الأخرى والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن بومبيو سيلتقى فى وقت لاحق اليوم بنظيره الهندى إس جايشانكار.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من المقرر أن يتوجه بومبيو بعد زيارته للهند إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقد وصل بومبيو إلى العاصمة الهندية (نيودلهي) مساء أمس (الثلاثاء) بعد زيارة السعودية والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان فى رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمى لمواجهة إيران.

وتعد زيارة مايك بومبيو هى الثالثة التى يقوم بها وزير خارجية أمريكى إلى الهند خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.



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مايك-بومبيو-يصافح-رئيس-الوزراء-الهندى



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