وزير التنمية البريطانى يعلن دعمه لـ"هانت" لخلافة تيريزا ماى: أفضل من جونسون

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن روري ستيوارت، أحد المرشحين الذين خرجوا من سباق المنافسة على زعامة "المحافظين"، ورئاسة الوزراء خلفا لتيريزا ماى، اتهم بوريس جونسون بتقديم "حلول سحرية" للخروج من الاتحاد الأوروبى، وتراجع عن تعهده بعدم تأييد مرشح بعد أن أعلن دعمه لوزير الخارجية جيريمي هانت فى السباق.

وقال ستيوارت لراديو بي بي سي إن هانت "سيصبح رئيس وزراء أفضل بكثير من بوريس جونسون". سخر وزير التنمية الدولية ، الذي تم إقصاؤه من سباق القيادة الأسبوع الماضي ، من سخط جونسون على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، واتهمه بـ "إخبار الناس بما يريدون سماعه".

وأضاف ستيوارت: "إنه يتظاهر بأنه لديه حل سحري ، وأنه سيُخرجنا ولن يلحق أي ضرر على الإطلاق وسيكون الأمر رائعًا ، لكن الواقع هو أنه لا يستطيع فعل ذلك وأنه سوف يخذل الناس ".

ادعى جونسون هذا الأسبوع أن أعضاء البرلمان لن يحاولوا إيقاف الخروج بدون صفقة لأن المحافظين والعمال يدركون أنهم سيواجهون "عقابا كارثيا" إذا وقفوا في طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، أصر ستيوارت على أن البرلمان يمكن أن يعيق الخروج دون اتفاق وتعهد ببذل كل جهد ممكن لتجنب مثل هذا السيناريو.