سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير التنمية البريطانى يعلن دعمه لـ"هانت" لخلافة تيريزا ماى: أفضل من جونسون

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:53 م
وزير التنمية البريطانى يعلن دعمه لـ"هانت" لخلافة تيريزا ماى: أفضل من جونسون رورى ستيوارت
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن روري ستيوارت، أحد المرشحين الذين خرجوا من سباق المنافسة على زعامة "المحافظين"، ورئاسة الوزراء خلفا لتيريزا ماى، اتهم بوريس جونسون بتقديم "حلول سحرية" للخروج من الاتحاد الأوروبى، وتراجع عن تعهده بعدم تأييد مرشح بعد أن أعلن دعمه لوزير الخارجية جيريمي هانت فى السباق.
 
وقال ستيوارت لراديو بي بي سي إن هانت "سيصبح رئيس وزراء أفضل بكثير من بوريس جونسون". سخر وزير التنمية الدولية ، الذي تم إقصاؤه من سباق القيادة الأسبوع الماضي ، من سخط جونسون على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، واتهمه بـ "إخبار الناس بما يريدون سماعه".
 
وأضاف ستيوارت: "إنه يتظاهر بأنه لديه حل سحري ، وأنه سيُخرجنا ولن يلحق أي ضرر على الإطلاق وسيكون الأمر رائعًا ، لكن الواقع هو أنه لا يستطيع فعل ذلك وأنه سوف يخذل الناس ".
 
ادعى جونسون هذا الأسبوع أن أعضاء البرلمان لن يحاولوا إيقاف الخروج بدون صفقة لأن المحافظين والعمال يدركون أنهم سيواجهون "عقابا كارثيا" إذا وقفوا في طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
ومع ذلك ، أصر ستيوارت على أن البرلمان يمكن أن يعيق الخروج دون اتفاق وتعهد ببذل كل جهد ممكن لتجنب مثل هذا السيناريو.
 
 

بريكست

بوريس جونسون

جيريمى هانت

خلافة تيريزا ماى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف عرقلت مشاجرة مسيرة بوريس جونسون السياسية .. المرشح الأوفر حظا للوصول لـ"داونيج ستريت" يتراجع فى الاستطلاعات بعد استدعاء الشرطة لمنزله بعد مشادة مع صديقته ..ويحاول الخروج من الأزمة بنشر صورة لهما تظهر حبهما

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 ص

بوريس جونسون يحذر الاتحاد الأوروبى من "نظام الحصار القارى النابوليونى"

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:43 م

الجارديان: بوريس جونسون يرفض التعليق على صورة "دعائية" مع صديقته

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:40 م

جونسون يتعرض للانتقاد لوصفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بالطاقة الإيجابية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:37 م

رئيس تحرير التلجراف السابق: جونسون غير مناسب لتولى رئاسة وزراء بريطانيا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة