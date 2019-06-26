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وزير ألماني سابق: مصر شريك استراتيجي هام للتواصل مع أفريقيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:24 م
وزير ألماني سابق: مصر شريك استراتيجي هام للتواصل مع أفريقيا صورة ارشيفية
أ ش أ

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قال رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ووزير النقل السابق وعضو البوندستاج البرلمان الألماني بيتر رامزور: "لدينا علاقات اقتصاديه مميزة مع مصر، ونشرف بأنها هي ضيف شرف الملتقى الاقتصادي العربي الألماني هذا العام"، مؤكدا أن مصر شريك استراتيجي هام للتواصل مع أفريقيا بترأسها الاتحاد الأفريقي والشرق الأوسط .

وأضاف رامزور - في تصريحات خاصه لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الملتقى الاقتصادي، الذي وقع الاختيار على مصر لتكون ضيف الشرف فيه - " نحن لدينا تقليد سنوي باختيار دوله عربية لتكون شريك الملتقى الاقتصادي"، موضحا أنه تم اختيار مصر لما حققته من إنجازات اقتصادية واستقرار على مختلف الأصعدة.

وأكد أن مصر تشارك اليوم بقوه في الملتقى بتشريف رئيس الوزراء المصري على رأس وفد يتكون من 6 وزراء من الحكومة المصرية، وهو أمر نقدره كثيرا لاسيما وأنها إشارة جيده جدا على أن مصر تولي اهتماما كبيرا للملف الاقتصادي.

وتابع الوزير الألماني بالقول "إننا على يقين بأن ألمانيا الاتحادية ستضخ الاستثمارات الألمانية داخل مصر، وسيتم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا على خلفية هذا الملتقى".

وحول التعاون المصري الألماني قال رامزور: "إن الاستقرار الاقتصادي في مصر يدفع المستثمر الألماني للرغبة في انتهاز الفرص الواعدة والأفاق الخصبة، لضخ الاستثمارات داخل مصر".


غرفة التجارة والصناعة

الشرق الأوسط

وكالة أنباء الشرق الأوسط

الاستثمارات الألمانية

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