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وزيرة السياحة تصدر قرارا وزاريا بتعيين عضو جديد لمجلس إدارة غرفة الشركات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:24 م
وزيرة السياحة تصدر قرارا وزاريا بتعيين عضو جديد لمجلس إدارة غرفة الشركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان

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أصدرت الدكتورة رانيا المشاط  أمس الثلاثاء قرارا وزاريا بتعيين كريم محسن كامل عضوا بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر  وذلك لاستكمال الدورة الحاليه 2018/2022 ، وذلك بديلا عن إيهاب شكرى عضو مجلس الإدارة السابق الذى تقدم باستقالته لظروف خاصة به.
 
وكان مجلس إدارة الغرفة قد رفع طلبا للدكتورة وزيرة السياحة بذلك نظرا لما يتمتع به كريم محسن من خبرة متميزة فى العمل العام حيث سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الغرفة من قبل، فضلا عن عضوية لجنة تسيير الأعمال بالغرفة ورئاسة لجنة تسيير الأعمال للاتحاد المصرى للغرف السياحية.
 
وأعرب مجلس إدارة الغرفة عن ثقته فى أن هذا التعيين يمثل إضافة للمجلس من خلال ضم العناصر المتميزة فى القطاع والمشهود لها بالكفاءة والخبرة، الأمر الذى يعزز جهود مجلس إدارة الغرفة فى خدمة قضايا صناعة السياحة.

غرفة شركات السياحة

وزيرة السياحة

الدكتورة رانيا المشاط

صناعة السياحة

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