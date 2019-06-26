وزارة الزراعة تكلف 6 وكلاء جدد لـ 4 معاهد فى مركز البحوث الزراعية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حركة تغييرات جديد بتكليف 6 وكلاء جدد لـ 4 معاهد بمركز البحوث الزراعية.

وتشمل الحركة تكليف الدكتور مجاهد حلمى مصطفى عمار – رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون البحوث، وفقا للقرار رقم 695 لسنة 2019.

كما صدر القرار رقم 696 لسنة 2019 بتكليف الدكتور طه عبد الخالق محمد المغربى – رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون البيئة، والقرار رقم 697 لسنة 2019 بتكليف الدكتور على إسماعيل نجيب عبدالعال – رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون الإرشاد والتدريب.

وقرر تكليف الدكتور محمد أحمد عبد العزيز محمد – رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون البحوث والدراسات، وفقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 700 لسنة 2019.

وشملت القرارات تكليف الدكتورة عبير سمير عرفة، رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون البحوث والدراسات، وفقا للقرار الوزارى رقم 698 لسنة 2019، كما أصدر القرار رقم 699 لسنة 2019، بتكليف الدكتور هشام عبد المنعم فرج – رئيس بحوث بمعهد بحوث الهندسة الزراعية للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون البحوث.