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ورشة عمل عن "الإمتحان المعرفى الموحد" بصيدلة سوهاج

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:46 م
ورشة عمل عن "الإمتحان المعرفى الموحد" بصيدلة سوهاج الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة
سوهاج محمود مقبول

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نظمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج ورشة عمل عن "الإمتحان المعرفى الموحد لخريجى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية" صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال ان ذلك ياتي في اطار الاستعداد لعقد هذا الامتحان خلال شهر يوليو القادم، بتنظيم ورعاية وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات،وبمشاركة 30 جامعة حكومية وخاصة، وذلك من اجل الوقوف على مخرجات التعلم المستهدفة من البرامج الدراسية بكليات الصيدلة.
 
واضاف "عزيز" ان الجامعة قد وفرت كل الوسائل والإمكانيات المطلوبة لتنفيذ تلك التجربة على أكمل وجه، وكذلك دعم الطلاب خلال الفترة القادمة للحصول على أفضل أداء اثناء الامتحان.
 
 وقال الدكتور محمود المنشاوى عميد الكلية انه تم الاستعداد لإجراء الامتحان بمشاركة 100 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الخامسة والمرشحين للتخرج هذا العام، مضيفا ان ورشة العمل هدفت إلى تعريف الطلاب المشاركين بإجراءات وآليات تنفيذ الامتحان، وكيفية الدخول إلى المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك، بالإضافة إلى أهم النقاط التى يجب مراعاتها أثناء الامتحان لكى تتم العملية الامتحانية بصورة صحيحة.
 

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