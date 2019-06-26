هيئة أسواق المال: أسهم الكويت قد تجذب 5 مليارات دولار بعد ترقية السوق

رويترز

قال عثمان العيسى نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأربعاء إن الأسهم الكويتية قد تجذب تدفقات بنحو خمسة مليارات دولار بعدما قررت مؤسسات عالمية لمؤشرات الأسواق مثل إم.إس.سي.آي ترقية السوق إلى مرتبة الأسواق الناشئة.

كانت إم.إس.سي.آي قالت أمس الثلاثاء إنها سترقي الأسهم الكويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020، في خطوة قد تجذب تدفقات بمليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.

وانضمت سوق الأسهم الكويتية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في العام الماضي، ومن المقرر أن تنضم هذا العام إلى المؤشرات القياسية العالمية لستاندرد آند بورز داو جونز انديسيز مع تصنيف سوق ناشئة.