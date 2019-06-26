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هتافات المشجعين تشعل حماس اللاعيبة فى مباراة نيجيريا و غينيا بالإسكندرية (صور)

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:33 م
هتافات المشجعين تشعل حماس اللاعيبة فى مباراة نيجيريا و غينيا بالإسكندرية (صور) استاد الإسكندرية خلال مبارة نيجيريا وغينيا
الاسكندرية - جاكلين منير

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شهد استاد الاسكندرية إقبال كبير من الجماهير المصرية، من الأسكندرانية وباقى محافظات مصر، لمشاهدة مباراة اليوم بين منتخبى نيجيريا وغينيا، والمقامة على إستاد الاسكندرية ، فى إطار إستضافة مصر لمباريات كأس الأمم الأفريقية، وتعالت الهتافات لتشجيع اللاعيبة وأشعلت حماسهم للعب بتميز وتألق.
 
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وتوافد الجماهير وعشاق كرة القدم بالإسكندرية والمشجعين من كل المحافظات، إضافة لمشجعى كلا الفريقان، وأبدى المشجعين سعادتهم بالمشاركة فى حضور البطولة على أرض مصر، والتنظيم الممتاز للبطولة ، والتمتع بالجو  الساحر لشواطىء الاسكندرية، ودفء الاستقبال من جموع المصريين.
 
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يذكر أن بطولة الأمم الافريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية، مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا ، بروندي ، غينيا ، مدغشقر ، على ملعب استاد الاسكندرية الرياضي
 
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اخبار الاسكندرية

بطولة كأس الامم الافريقية

نيجيريا و غينيا

استاد الاسكندرية

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