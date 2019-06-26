نيوم السعودية تعلن تعيين أيكوم مستشارا لإدارة جزء من مشروع خليج نيوم

رويترز

قالت نيوم السعودية، التي تشيد منطقة اقتصادية عملاقة، اليوم الأربعاء إنها عينت شركة أيكوم مستشارا إداريا لجزء من مشروع خليج نيوم، أول منطقة حضرية يجري تطويرها في المدينة الاقتصادية.

وأبلغت الشركة رويترز بأنها ستبدأ هذا العام في بناء مشروع خليج نيوم، الذي سيجري تشييده على أكثر من مرحلة.

وتأتي منطقة نيوم البالغة قيمتها 500 مليار دولار في إطار خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المعروفة باسم رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الوظائف في مسعى لتقليص اعتماد المملكة على النفط.