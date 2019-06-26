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نيكى ينخفض مع تأثر المعنويات بحذر المركزى الأمريكى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:17 ص
نيكى ينخفض مع تأثر المعنويات بحذر المركزى الأمريكى مؤشر انخفاض-ارشيفية
رويترز

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تراجع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، بعدما تصدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض سعر الفائدة، على الرغم من صعود الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.5% ليغلق عند 21086.59 نقطة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الثلاثاء إن البنك المركزي "بمنأى عن الضغوط السياسية قصيرة الأمد" في الوقت الذي يواجه فيه صناع القرار دعوات جديدة من ترامب لخفض سعر الفائدة.

كما يترقب المستثمرون نتيجة قمة مجموعة العشرين التي تبدأ هذا الأسبوع، حيث سيجري ترامب محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن التجارة.

وقال تاكويا تاكاهاشي الخبير الاستراتيجي لدى دايوا للأوراق المالية "من المنتظر أن تحدد النتيجة اتجاه السوق بعض الشيء".

وجاء أداء شركات صناعة الرقائق مخالفا للضعف العام في السوق، حيث ارتفع القطاع بعدما أعلنت شركة ميكرون تكنولوجي أمس الثلاثاء أنها استأنفت بعض شحنات الرقائق الدقيقة لشركة هواوي تكنولوجيز، مضيفة أنها لا تزال تتوقع تعافي الطلب على رقائقها في وقت لاحق من العام الحالي.

وصعد سهم طوكيو إلكترون 2.2 %، وارتفع سهم أدفانتست كورب 3.5 %.

وتراجعت أسهم شركات التصدير الأخرى، حيث نزل سهم هوندا موتور 1.3% وانخفض سهم دايكن اندستريز 1.1% وتراجع سهم كانون 2.6 %.

وقفز سهم ليكسيل جروب 16% بعدما أعيد رئيسها التنفيذي السابق أمس الثلاثاء إلى منصبه بدعم من المساهمين فى اجتماع الجمعية العمومية السنوية وهو ما اعتبر نصرا لمساهمي الأقلية.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 1534.34 نقطة.


المؤشر نيكي

الاسهم اليابانية

البنك المركزي الأمريكي

دونالد ترامب

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