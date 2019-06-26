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نيابة الجمرك تحبس بطل قصة الخطف المفبركة 4 ايام

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:26 م
نيابة الجمرك تحبس بطل قصة الخطف المفبركة 4 ايام حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت المستشار حسام حسن، رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس صاحب قصة "فتاة المتوسيكل" المفبركة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإساءة استعمال وسائل الاتصال.
 
كما تسلمت النيابة محضر تحريات الشرطة، المحرر بمعرفة ضباط قسم شرطة محرم بك، والذي ثبت منها صحة اختلاق المتهم للواقعة واستعجل تحريات مباحث الإنترنت في الواقعة.
 
وكان قد تم تحرير محضر بالواقعة من قبل أشقاء الفتاه فى قسم شرطة الجمركرقم 1969 لسنة 2019 ادارى الجمرك، بقسم شركة الجمرك ضد محمد سعيد، لنشر القصة المفبركة على السويشال ميديا، بالكذب والتضليل والفبركة والتشهير بشقيقته.
 
وتم إحالة البلاغ للنيابة التى استمعت إلى أقوالهم واقول الشخص الذى فبرك القصة.
 
يذكر أن نشر أحد الأشخاص بالإسكندريةقصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه لاحظ فتاه مغيبة عن الوعى ومخدرة على موتسيكل بين شابين وقام بايقافهم بالتعاون مع أمين شرطة وانقاذ الفتاه المخطوفة ونالت إعجاب وانتشار كبير على رواد موقع التواصل الاجتماعى.
 
وفى نفس السياق نشر الشابين فيديو أكدوا فيه ان الفتاه هى شقيقتهم وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة وليس كما ادعى الشاب وقاموا بتحرير محضر بواقعة التشهير.
 

الاسكندريه

خطف فتاه

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه

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