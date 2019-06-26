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نيابة أمن الدولة تأمر بحبس القاضى المتهم بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيق

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:25 م
نيابة أمن الدولة تأمر بحبس القاضى المتهم بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيق نيابة أمن الدولة - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس القاضى "العضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر" المتهم بتلقى رشوة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة فى القضية المتهم فيها والوقائع المرتبطة بها.

ونسبت النيابة للمتهم م.أ اتهامات تتعلق بطلب وتلقى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وألقى القبض على القاضى الذى يعمل عضو يسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر بموجب تحقيقات وتسجيلات مأذون بها وعرض على نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء للتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتواصل النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى القضية والوقائع المرتبطة بها خلال الأيام القادمة بعد انتهاء جلسة التحقيق الأولى فيها.


حبس قاضي الرشوة

قاضى متهم بالرشوة

نيابة امن الدولة

القبض على قاضى

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