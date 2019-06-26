ننشر تفاصيل الحكم على 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة فى البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 6 آخرين، فى اتهامهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين.

وعاقبت المحكمة كلا من "وائل طاهر، ومحمد عبد العظيم، ومحمد النادى، وتامر أبو زيد، وطاهر أبو زيد، وإسلام أحمد، ومحمد على، وحسين أحمد، وعلى أحمد"، بالسجن المشدد 10 سنوا.

وقضت المحكمة ببراءة كلا من "أحمد ربيع، ومحمد إبراهيم، ويحيى أبوالفتوح، وانتصار عاصم، ومحمود محمد، وخالد محمود"

وصدر القرار بعضوية المستشار أيمن عفيفى، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد.

حلمي.

وجهت النيابة للمتهمين " وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبد العظيم، محمد إبراهيم، محمد النادى، يحيى أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد على، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود"، تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.