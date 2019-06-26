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نقل طالبتين للمستشفى بعد إصابتهما بإغماء أثناء الامتحان بالغربية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:22 ص
نقل طالبتين للمستشفى بعد إصابتهما بإغماء أثناء الامتحان بالغربية اسعاف-ارشيفية
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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نقلت سيارتى إسعاف، منذ قليل، طالبتين بالثانوية العامة، إحداهما مريضة أورام، بعد إصابتهما بإغماء اثناء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.
 
 
وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، إخطارا بإصابة طالبة بلجنة مدرسة مدينة العمال بالمحلة بإغماء أثناء الامتحان، كما تلقت غرفة العمليات إخطارا من رئيس لجنة مدرسة شهداء بدر الابتدائية بالمحلة، بإصابة طالبة مريضة أورام بإغماء، وتم نقلهن بسيارتى إسعاف لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج، وإخطار محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم.
 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 
وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

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