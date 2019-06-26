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ندوة لأصحاب مكامير الفحم حول آليات الحد من تلوث الهواء بدمياط

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:21 ص
ندوة لأصحاب مكامير الفحم حول آليات الحد من تلوث الهواء بدمياط ندوة لأصحاب مكامير الفحم
كتبت آية دعبس

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عقد جهاز شئون البيئة بشرق الدلتا، ندوة حول موضوع "القضاء على تلوث الهواء" لأصحاب المكامير بكفر البطيخ والسننية بمحافظة دمياط، بمشاركة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، فى إطار أنشطة وزارة البيئة لمشاركة العالم الاحتفال بيوم العالمى خلال يونيو الجارى.
 
وسلطت الندوة الضوء على العلاقة بين الحفاظ على جودة الهواء والانبعاثات الناتجة عن مكامير الفحم النباتى ودور النماذج المطورة للمكامير للحد من الانبعاثات الملوثة والاشتراطات البيئية الواجب مراعاتها، وآليات الحد من تلوث الهواء الذى يعتبر المسبب الرئيسى للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى دور فرق التفتيش بوزارة البيئة فى الرقابة والرصد.
 
كما تم عرض آليات دعم المشروعات الصغيرة سواء بتسهيل التمويل والقروض اللازمة لتمويل النماذج التطوير المكامير، مما يساعد على توفير فرص عمل الشباب وزياده الدخل القومى.
 
وعلى جانب آخر، تم تنظيم احتفالية بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بالنادي الاجتماعي بالمنصورة، تضمنت عرضا لمسرحية عن النظافة وأهميتها وكيفية تعديل السلوكيات قدمها نادي الطلائع مركز شباب ميت مزاح، كما شارك عدد من أصحاب المبادرات في مجال البيئة مثل مبادرة مزرعتك في بيتك ومبادرة جمل واستثمر من أجل مصر2030.
 
 
 
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مكامير الفحم

اليوم العالمى للبيئة

تلوث الهواء

جهاز شئون البيئة

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