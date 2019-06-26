سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نادى قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الهجوم الإرهابى بالعريش

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:47 م
نادى قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الهجوم الإرهابى بالعريش جانب من العناصر الإهابية حصيلة إحباط الهجوم
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعى نادي قضاة مجلس الدولة ببالغ الحزن والأسى والغضب شهداء مصر الأبرار من رجال الشرطة الذين استشهدوا اليوم جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الارتكازات الأمنية الثلاث بمدينة العريش بشمال سيناء.
 
وتقدم النادي بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية ولأسر الشهداء وللشعب المصري بأكمله ، كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
 
وأدان النادي بأشد العبارات هذا العمل الارهابي الخسيس الذي يعبر بوصوح عن إفلاس هذه المجموعات الإرهابية وقلة حيلتهم وشدة الحصار المفروض عليهم وقرب نهايتهم بإذن الله.
 
وأشاد النادي بقوة وشجاعة القوات المتواجدة في هذه الكمائن والتي استطاعت - على الرغم من سقوط شهداء منها - صد هذا العدوان والقضاء على بعض هؤلاء الإرهابيين والقبض على بعضهم الآخر.
 
ويكرر النادي دعمه لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب ومن يدعمه على كافة المستويات وبكل الطرق الممكنة حتى يتساقط هؤلاء الإرهابيين الخونة كالذباب ويقعوا في قبضة العدالة لينالوا ما يستحقون جراء جرائمهم الخسيسة.
 

مجلس الدولة

حادث العريش

الإرهاب

الشهداء

قضاة مجلس الدولة

هجوم العريش

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة