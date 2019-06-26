سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مون: محادثات وراء الكواليس بين أمريكا وكوريا الشمالية لعقد قمة ثالثة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:56 ص
مون: محادثات وراء الكواليس بين أمريكا وكوريا الشمالية لعقد قمة ثالثة مون جاى-إن رئيس كوريا الجنوبية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مون جاى-إن رئيس كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تجرى محادثات مع كوريا الشمالية وراء الكواليس لعقد قمة ثالثة بين البلدين كما اقترحت إجراء مفاوضات على مستوى العمل بعد تعثرها منذ ثانى قمة من نوعها بينهما في فبراير.

وقال مون في ردود مكتوبة على أسئلة طرحها صحفيون أجانب إنه لا يوجد سبب للحديث عن "جمود" لعدم وجود حوار رسمي بهدف نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير لكنهما فشلا في التوصل لاتفاق بسبب اختلافات بين الدعوات الأمريكية لنزع السلاح النووي ومطالب كورية شمالية بتخفيف العقوبات.

وقال مون "ينخرط الجانبان في حوار بشأن قمة ثالثة".

وأضاف "من الجدير بالذكر أن المحادثات وراء الكواليس سبقها تفهم متبادل لموقف الآخر تحقق خلال قمة هانوي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا بإجراء محادثات على مستوى العمل وحث كوريا الشمالية على العودة إلى مائدة التفاوض "في أقرب وقت ممكن".

ولدى كوريا الشمالية برامج نووية وصاروخية منذ سنوات بالمخالفة لقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وعقوبات أمريكية.

من ناحية أخرى قال مون اليوم الأربعاء إنه مستعد لعقد قمة مع اليابان خلال اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع لكن القرار يرجع لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وسط توتر بسبب قضايا تاريخية.

ويخيم الفتور على العلاقات الثنائية بين البلدين منذ سلسلة أحكام أصدرتها محاكم كورية جنوبية تلزم شركات يابانية بدفع تعويضات لعمال سابقين عن إجبارهم على العمل خلال الحرب العالمية الثانية.

 


امريكا

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة