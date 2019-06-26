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مونديليز العالمية: السوق المصرى أصبحت جاذبة للاستثمار ونعمل على زيادة تواجدنا بها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:19 م
مونديليز العالمية: السوق المصرى أصبحت جاذبة للاستثمار ونعمل على زيادة تواجدنا بها ديرك فان دي بوت رئيس مجلس إدارة مونديليز
تقرير خاص

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• ديرك فان دي بوت: نبحث عما يهم المستهلك المصري ونحاول دائما ان نقدم له منتجات جديدة مصنوعة في مصر بجودة عالمية

 
قال ديرك فان دي بوت رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى لمجموعة شركات مونديليز العالمية خلال زيارته الأولى إلى مصر أن الشركة يعود تواجدها في مصر منذ ما يقرب من 4 عقود ولديها مجموعة كبيرة من المنتجات العالمية التي يتم تصنيعها بمصانع الشركة بالعاشر من رمضان وبرج العرب.
 
وأضاف: "تعد مصر من الاسواق الواعدة التي شهدت طفرة اقتصادية واجتماعية هائلة علي مدار السنوات الماضية كما انها تعد مركزا تصديريا اقليميا لمنتجاتنا ل 24 دولة في المنطقة بالاضافة الي كندا استراليا ونيوزيلندا. لذا نسعي دائما ان تكون مصر من الاسواق الرئيسية التي نستثمر بها ونعمل دائما علي ضخ استثمارات جديدة فيها كما نعمل ايضا علي توفير منتجات عالمية مصنوعة بأيدي مصرية".
 
وعن استراتيجية الشركة العالمية في السوق المصري أضاف دي بوت: "نبحث عما يهم المستهلك المصري ونحاول دائما ان نقدم له منتجات جديدة مصنوعة محليا بجودة عالمية. وبحسب آخر الاحصاءات ومع تغير أنماط الحياة وتسارع وتيرتها، يميل ما يقرب من ٧٥٪؜ من المستهلكين حول العالم الي اختيار الوجبات الخفيفة. لذا فنحن نؤمن أنه يتعين علينا أن نعمل بجد لتوفير الوجبات الخفيفة الصحيحة التي تلبي احتياجاتهم ومصنعة بطريقة سليمة من أفضل الخامات وبأفضل طرق التصنيع، واتاحتها لهم بشكل مناسب."
 
وعن دور الشركة تجاه المجتمع أشار دي بوت أن الشركة في مصر تؤمن بالمسئولية المجتمعية وتعمل علي احداث فارق كبير في المجتمعات التي تعمل بها وكان من أهمها مشروع "قمح ولادنا" الذي عمل علي مدار 5 سنوات علي زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية في مصر مثل القمح والذرة بنسبة 26٪؜ حيث فاقت هذه النسبة جميع التوقعات في خمس محافظات (أسوان والأقصر وسوهاج والمنيا والبحيرة) وتطوير السياسات الداعمة لزراعة هذان المحصولان وترشيد استهلاك المياه بنسبة 26% بالاضافة الي تقليل الفاقد من المحصول ورفع الوعي بأساليب الزراعة المثلى للقمح بين ما يقرب من 11 ألف مزارع فى محافظات المشروع.
 
كما أشار دي بوت الي ان شركة مونديليز العالمية تعمل ايضا، من خلال مؤسسة مونديليز العالمية، على تنفيذ مشاريع هامة لخدمة المجتمعات لدعم مزارعي الكاكاو   تحت عنوان Cocoa Life بالإضافة الي برامج أخرى تهتم برعاية الأطفال مثل برنامج "صحة وخير ولادنا" الذي بدأته مونديليز إيجيبت فودز والذي يهدف الي رفع وعي الاطفال واسرهم في الصعيد عن أساليب التغذية السليمة. جدير بالذكر أن أهداف هذه المبادرة تتماشي مع المشاريع الاصلاحية التي تنتهجها الدولة في قطاع الصحة في مصر. 

مونديليز العالمية

السوق المصرى

شركات مونديليز

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