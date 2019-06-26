منوتشين: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين اكتمل بنسبة 90%

رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الأربعاء إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين اكتمل بنسبة "نحو 90 %" وفقا لما أوردته سي.إن.بي.سي.

وقال منوتشين في مقابلة مع القناة الإخبارية "قطعنا نحو 90% من الطريق (إلى إبرام اتفاق) وأعتقد أن هناك مسارا لاستكمال هذا".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر في قمة مجموعة العشرين باليابان أملا في تهدئة حربهما التجارية المستمرة منذ 11 شهرا.

على صعيد منفصل، قال منوتشين تعليقا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على إيران إنه يعتقد أن العقوبات "ناجعة".