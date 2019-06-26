منح المدابغ المخالفة فى الروبيكى حتى 15 يوليو لإزالة التعديات بمحيط الوحدات

كتب – إسلام سعيد

منحت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى التى تدير مدينة الروبيكى، أصحاب مدابغ الجلود بالمدينة مهلة حتى 15 يوليو2019 ، لإزالة المخالفات والتعديات التى يشهدها محيط الوحدات الصناعية فى الروبيكى.

وخاطبت شركة القاهرة، المكلفة بإدارة المدينة، غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، بسرعة إزالة كافة الاشغالات المتواجدة خارج الوحدات "معدات ، براميل، ماكينات ، ملح أو خامات، وجير وكيماويات وصاج وأخشاب ومخالفات الدباغة".

وأكدت الشركة فى خطابها، منع استخدام المساحات البينية أو بلاطات الخدمة، أى استخدام غير الغرض المخصصة له "غلايات، مبردات، كمبروسرات فقط لا غير"، طبقا لما هو وارد بالرسومات الهندسيةالمعتمدة، وكذلك عدم نشرالجلد المدبوغ على الأرض بالموقع أو مناشر خارجية أو كراميز أو ألواح شد".

وأوضح خطاب شركة القاهرة للاستثمار، عدم إزالة المصافى والحواجز والمواد الصلبة من مجارى الصرف وعدم إزالة سلة تجميع الرواسب من غرف التفتيش.

ومنحت الشركة، المخالفين من أصحاب المدابغ مهلة لإزالة المخالفات وتوفيق الأوضاع بحد أقصى 15 يوليو 2019، وإلا ستقوم الشركة بإزالة المخالفات دون الرجوع لصاحبها مع تحميل المستفيد بتكلفة الإزالة وما يترتب عليها من آثار بالإضافة إلى غرام ة مالية، وكذلك مخاطبة الجهات المعنية لوقف التراخيص وكافة التعاملات مع المخالفين.

يشار إلى أن الحكومة أسست شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، والتى يساهم فيها كل من محافظة القاهرة بنسبة 40 % ووزارة الصناعة ممثلة فى الجهاز التنفيذى لهيئة المشروعات الصناعية بـ 40 % وبنك الاستثمار القومى بـ20%، لإدارة الأصول سواء بمدينة الروبيكى أو مجرى العيون عقب إخلاءها.