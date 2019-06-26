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مقتل جنديين أمريكيين فى أفغانستان (تحديث)

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:06 ص
مقتل جنديين أمريكيين فى أفغانستان (تحديث) الجيش الأمريكى - أرشيفية
وكالات الأنباء

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قالت مهمة الدعم الحازم التى يقودها حلف شمال الأطلسى، فى بيان، إن اثنين من الجنود الأمريكيين قتلا فى أفغانستان، اليوم الأربعاء، فيما لم تذكر المهمة أى تفاصيل وحجبت اسميهما لحين إبلاغ أقاربهما.

ووفقًا لتقارير الحكومة الأمريكية وحلف الأطلسى، فإن مقتل الجنديين يرفع عدد القتلى الأمريكيين فى أفغانستان إلى 6 على الأقل فى عام 2019، وإلى ما لا يقل عن 65 منذ يناير 2015.

ويذكر أن مصادر، كانت قد قالت، الاثنين الماضى، إن الجولة القادمة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان ستركز على وضع جدول زمنى لانسحاب القوات التى تقودها واشنطن من أفغانستان كما ستركز على ضمان ستقدمه طالبان بألا يدبر متشددون هجمات من الأراضى الأفغانية.

وستبدأ الجولة السابعة من المحادثات، يوم السبت المقبل، فى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يحاول مفاوضو الطرفين المتحاربين منذ أكتوبر التوصل إلى اتفاق ينهى الحرب المستمرة منذ 18 عاما، وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسى لطالبان فى الدوحة "حال إعلان الجدول الزمنى لانسحاب القوات الأجنبية ستدخل المحادثات بصورة تلقائية مرحلتها التالية"، وأضاف "لا نحتاج إلى الانتظار حتى استكمال الانسحاب. كل من الانسحاب والمحادثات يمكن أن يمضيا قدما بالتزامن".

وأساس المحادثات كان طلب طالبان بانسحاب القوات الأمريكية وأى قوات أجنبية أخرى وطلب الولايات المتحدة بأن تقدم طالبان ضمانات بألا تستخدم أفغانستان كقاعدة لهجمات المتشددين، وهناك قضيتان رئيسيتان أخريان وهما وقف إطلاق النار وإجراء محادثات بين الطرفين الأفغانيين المتناحرين وهما المتشددون والحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب، إلا أن طالبان ترفض إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية وتصفها "بدمية" فى يد الغرب.

 

 

 

 


القوات الامريكية بافغانستان

الجيش الامريكى

مكافحة الارهاب

الحرب على الارهاب

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