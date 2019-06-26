مطالب برلمانية بإجراء تعديلات بقانون الضريبة على الدخل

كتبت إيمان على

أكدت النائبه ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن المصالح الضريبيه ، أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار عدة تشريعات للتقليل بين النازعات الضريبية والمصلحه الضريبية .

وأوضحت أنه لا ينكر جهود المصلحة الضريبية فى القضاء على هذه المنازعات والحرص على إنهاءها حتى لا يكون هناك ضرر من التأخير كما أن التفعيل الالكترونى للمنظومة أسهم فى حل الكثير من المشكلات، موضحة أنها تأمل تحقيق قانون توحيد الإجراءات الضريبية والذى أعلنت عنه وزارة المالية أكبر قدر من الاستفادة وإنهاء منازعات ضريبية آخرى .

وطالبت "الكسان " بضرورة أن يتم إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بالتوازى مع قانون توحيد الإجراءات الضريبيه لتحقيق الغرض من هذا القانون .

وكانت قد أعلنت وزارة المالية بكلمة لها بمجلس النواب ، بوضع خطة لمواجهة هذه المشاكل من خلال إصدار قانون جديد لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها، ومن المقرر إقراره بمجلس الوزراء الأربعاء المقبل وذلك بعدما اعتبر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المشكلة الأساسية التي تواجهة منظومة الضرائب، ليس الثبات التشريعى وإنما كثرة المنازعات الضريبة والتقديرات الجزافية فهى "كارثة الكوارث".