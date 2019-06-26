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مطار نيوم.. اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال أول رحلة تجارية.. فيديو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:07 م
مطار نيوم.. اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال أول رحلة تجارية.. فيديو مطار نيوم
كتب بلال رمضان

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مطار نيوم.. جناح جديد أضيف إلى قوة الهيئة العامة للطيران المدنى، التى أعلنت اليوم الأربعاء، عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع فى منطقة شرما شمال المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ومع إعلان افتتاح مطار نيوم، تداول عدد من أبناء المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، يبزر اللمسات الأخيرة استعداد لاستقبال أول رحلة تجارية.

مطار نيوم حصل على ترخيص باعتباره مطار تجارى، وبحسب ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى، فى بيان صحفى لها، فقد أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) فى وقت سابق بالرمز "NUM".

وسيقوم مطار خليج نيوم فى مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين فى مشروع نيوم.


مطار نيوم

مطار خليج نيوم

مشروع نيوم

السعودية

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