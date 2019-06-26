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مطار القاهرة يواصل استقبال مشجعى المنتخبات الأفريقية.. صور

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:55 ص
مطار القاهرة يواصل استقبال مشجعى المنتخبات الأفريقية.. صور مطار القاهرة يستقبل مشجعي المنتخبات الأفريقية
كتبت ــ رحاب نبيل

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يواصل مطار القاهرة الدولى، استقبال المشجعين الأفارقة، القادمين إلي القاهرة لمؤازرة منتخبات بلادهم في مبارايات البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.
 
ووصل منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، عدد من من المشجعين الأفارقة، على متن رحلات الشركة الوطنية مصرللطيران الناقل الرسمي للبطولة الأفريقية، وقام فريق من العلاقات العامة بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة. 
 
وتقدم وزارة الطيران، كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة والمشجعين للبطولة، من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر .
 
ويشهد مطار القاهرة، توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الافريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يستمر وصول المشجعين الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.
 
مطار (1)
 

مطار (2)
 

مطار (3)
 

مطار (4)
 

مطار (5)
 
 
 

 


مطار القاهرة

للمشجعين الأفارقة

كأس الأمم الأفريقية

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