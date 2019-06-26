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مصر تطرح رؤيتها فى القمة الإفريقية لاقتصاديات الحياة البرية فى زيمبابوى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:22 ص
مصر تطرح رؤيتها فى القمة الإفريقية لاقتصاديات الحياة البرية فى زيمبابوى جانب القمة الإفريقية لاقتصاديات الحياة البرية
كتبت آية دعبس

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شارك وفد حكومى فى القمة الإفريقية لاقتصاديات الحياة البرية بمشاركة العديد من رؤساء الدول والخبراء الأفارقة والعاملين فى مجال البيئة، حيث شهدت الاجتماعات مناقشات مثمرة حول كيفية الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية والتقى الوفد الحكومى، السكرتير التنفيذى للصندوق العالمى للطبيعة لمناقشة اتفاق الطبيعة والبشر.
 
وألقى الوفد كلمة ختامية فى نهايه القمة، لرئاسة مصر مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر، حيث أكد الوفد في كلمته على دمج موضوعات الحياه البرية والتنوع البيولوجى فى القطاعات التنموية مشيرة إلى أنه بدون هذا الدمج واظهار القيمة المضافة لصون التنوع البيولوجى لن نستطيع تحقيق أهداف طموحة.
 
وأشار الوفد إلى أهمية التمويل من جانب الدول المتقدمة لضمان صون الموارد الطبيعة للشعوب الإفريقية التى تعتمد اقتصادياتها على تلك  الموارد.
 
واجتمع الوفد، في ختام مشاركته بالقمة مع وزيرة بيئة زيمبابوي لمناقشة دفع التعاون الثنائى بين البلدين خاصة الاستفادة من خبرة زيمبابوي فى صون الحياة البرية داخل المحميات الطبيعية والاستفادة من خبره مصر فى انشاء محطات رصد نوعية الهواء وإعاده تدوير المخلفات الزراعية للبيوت الريفية لإنتاج الغاز والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة.
ومن المرتقب ان تقوم وزيرة البيئة في زيمبابوي بزيارة مصر أغسطس القادم في إطار تفعيل التعاون الثنائي مع الدول الافريقية.
 
ويأتى انعقاد القمة بمبادرة من رئيس زيمبابوي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وبرنامج البيئة للأمم المتحدة وتناقش كيفية تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية والموارد السياحية مع الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين كافة القطاعات التنموية للوصول لأقصى استفادة لشعوب القارة السمراء، وتأتي مشاركة مصر في هذه القمة في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي ورئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر.
 
 
 

 


وزارة البيئة

التنوع البيولوجى

القمة الافريقية لاقتصاديات الحياة البرية

زيمبابوى

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