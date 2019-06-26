مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بترعة الملاحة فى طنطا

الغربية ـ محمد طارق

لقى طفل في الصف الأول الإعدادى مصرعه أثناء الاستحمام داخل ترعة الملاحة بالقرب من كوبري شنودة بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بورود بإشارة من شرطة النجدة بمصرع الطفل " سعيد ر ق " مقيم بقرية منشأة جنزور التابعة لمدينة طنطا، غرقا أثناء اللهو والاستحمام مع أصدقائه بترعة الملاحة بمنطقة العجيزي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .