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مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بترعة الملاحة فى طنطا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:10 م
مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بترعة الملاحة فى طنطا غرق طفل -ارشيفية
الغربية ـ محمد طارق

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لقى طفل في الصف الأول الإعدادى مصرعه أثناء الاستحمام داخل ترعة الملاحة بالقرب من كوبري شنودة بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية .
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بورود بإشارة من شرطة النجدة بمصرع الطفل " سعيد ر ق " مقيم بقرية منشأة جنزور التابعة لمدينة طنطا، غرقا أثناء اللهو والاستحمام مع أصدقائه بترعة الملاحة بمنطقة العجيزي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

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