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مصرع طفل أثر سقوطه من أعلى "عربة كارو" فى الغربية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:00 ص
مصرع طفل أثر سقوطه من أعلى "عربة كارو" فى الغربية جثه - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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لقى طفل 5 سنوات مصرعه، اليوم أثر سقوطه من أعلى "عربة كارو" بقرية شبرابلولة التابعة لدائرة مركز السنطة فى محافظة الغربية.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتلقى مأمور قسم شرطة السنطة، بلاغا من الأهالى مصرع طفل يدعى "محمود. ع. م" 5 سنوات، إثر سقوطه من أعلى العربة الكارو بقرية "شبرابلولة" بدائرة مركز السنطة.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبسؤال أهل الطفل، أقروا أنه أثناء تواجده أعلى العربة ولدى إنشغالهم بالعمل فوجئوا بسقوطه أثناء قيامه باللهو والعبث أعلى "العربة"، ولا توجد شبهة جنائية .


مصرع طفل

سقوط طفل من اعلى عربة كارو

قرية شبرابلولة

الغربية

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