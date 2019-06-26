مصرع طفل أثر سقوطه من أعلى "عربة كارو" فى الغربية

الغربية - محمد طارق

لقى طفل 5 سنوات مصرعه، اليوم أثر سقوطه من أعلى "عربة كارو" بقرية شبرابلولة التابعة لدائرة مركز السنطة فى محافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتلقى مأمور قسم شرطة السنطة، بلاغا من الأهالى مصرع طفل يدعى "محمود. ع. م" 5 سنوات، إثر سقوطه من أعلى العربة الكارو بقرية "شبرابلولة" بدائرة مركز السنطة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبسؤال أهل الطفل، أقروا أنه أثناء تواجده أعلى العربة ولدى إنشغالهم بالعمل فوجئوا بسقوطه أثناء قيامه باللهو والعبث أعلى "العربة"، ولا توجد شبهة جنائية .