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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم موتوسيكل مع كارو بأسيوط

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:45 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم موتوسيكل مع كارو بأسيوط تصادم - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران فى تصادم موتوسيكل مع عربة كارو على كوبرى "طما – البدارى"، وتم نقل الجثة إلى مستشفى البدارى المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد وقوع حادث تصادم موتوسيكل يستقله 3 أشخاص على كوبرى " طما – البدارى مع عربة كارو، وبالانتقال تبين مصرع شخص، وإصابة شخصين آخرين، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى البدارى المركزي  والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

 


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